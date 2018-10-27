Волкер поддержал повышение цены на газ для населения

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Суббота, 27 октября 2018, 17:21

Повышение цены на газ для населения будет способствовать реформе энергетического сектора в Украине.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Сделав этот шаг (повышение цены на газ – ИФ) сейчас, Киев начнет структурную реформу энергетического сектора в Украине и всей экономики. Это необходимо было сделать, поскольку этот сектор не столь устойчив, как был когда-то. Данное же решение будет способствовать стабильности в энергетической сфере", - сказал Волкер.

По его словам, цены на газ для населения не соответствовали действительности.

Волкер добавил, что система субсидий должна будет смягчить рост цен для семей с низким доходом.

"Конечно, в зимний период, когда наступит холодная погода, повышение цен может вызвать трудности у некоторых людей. Насколько я понимаю, правительство реализует достаточно значительную программу субсидий для семей с низким доходом, что должно компенсировать им высокие цены", - резюмировал дипломат.

Как сообщалось, Кабинет министров опубликовал на своем портале постановление, согласно которому цены на газ для населения будут расти в три этапа.

Экономическая правда

Темы: США тарифы
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