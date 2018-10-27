Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В аеропорту Одеси евакуювали пасажирів літака на Дубаї

Субота, 27 жовтня 2018, 17:57
В аеропорту Одеси евакуювали пасажирів літака на Дубаї

У міжнародному аеропорту Одеси з літака, що відправлявся за рейсом "Одеса - Дубаї", через задимлення евакуйовано усіх пасажирів, рейс тимчасово затримано. 

Як повідомили у відділі комунікації поліції Одеської обл., надзвичайна подія сталася під час зльоту "Боїнга". 

"На місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що задимлення сталося в районі шасі. Проводиться перевірка", - йдеться у повідомленні. 

Постраждалих внаслідок НП немає, аеропорт працює у штатному режимі.

 

Відповідно до даних онлайн-табло аеропорту "Одеса", літак на Дубаї мав вилетіти о 14:40. Наразі, згідно з повідомленням, посадку на рейс завершено. 

Українська правда
Теми: Одесаавіаполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Одеса
Внаслідок нічної атаки на Одещині постраждали 6 людей
ЮНЕСКО направить місію до Одеси: Руйнування культурних об'єктів – воєнний злочин
"Благословенна вами ракета прилетіла у вівтар": вікарій Одеської єпархії написав Кирилу
Останні новини
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
Усі новини...
Реклама: