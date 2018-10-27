В аеропорту Одеси евакуювали пасажирів літака на Дубаї
У міжнародному аеропорту Одеси з літака, що відправлявся за рейсом "Одеса - Дубаї", через задимлення евакуйовано усіх пасажирів, рейс тимчасово затримано.
Як повідомили у відділі комунікації поліції Одеської обл., надзвичайна подія сталася під час зльоту "Боїнга".
"На місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що задимлення сталося в районі шасі. Проводиться перевірка", - йдеться у повідомленні.
Постраждалих внаслідок НП немає, аеропорт працює у штатному режимі.
Відповідно до даних онлайн-табло аеропорту "Одеса", літак на Дубаї мав вилетіти о 14:40. Наразі, згідно з повідомленням, посадку на рейс завершено.