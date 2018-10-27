В аеропорту Одеси евакуювали пасажирів літака на Дубаї

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Субота, 27 жовтня 2018, 17:57

У міжнародному аеропорту Одеси з літака, що відправлявся за рейсом "Одеса - Дубаї", через задимлення евакуйовано усіх пасажирів, рейс тимчасово затримано. 

Як повідомили у відділі комунікації поліції Одеської обл., надзвичайна подія сталася під час зльоту "Боїнга". 

"На місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що задимлення сталося в районі шасі. Проводиться перевірка", - йдеться у повідомленні. 

Постраждалих внаслідок НП немає, аеропорт працює у штатному режимі.

 

Відповідно до даних онлайн-табло аеропорту "Одеса", літак на Дубаї мав вилетіти о 14:40. Наразі, згідно з повідомленням, посадку на рейс завершено. 

Українська правда
Теми: Одеса авіа поліція
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