В аеропорту Одеси евакуювали пасажирів літака на Дубаї

У міжнародному аеропорту Одеси з літака, що відправлявся за рейсом "Одеса - Дубаї", через задимлення евакуйовано усіх пасажирів, рейс тимчасово затримано.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Одеської обл., надзвичайна подія сталася під час зльоту "Боїнга".

"На місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що задимлення сталося в районі шасі. Проводиться перевірка", - йдеться у повідомленні.

Постраждалих внаслідок НП немає, аеропорт працює у штатному режимі.

Відповідно до даних онлайн-табло аеропорту "Одеса", літак на Дубаї мав вилетіти о 14:40. Наразі, згідно з повідомленням, посадку на рейс завершено.