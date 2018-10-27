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В аэропорту Одессы эвакуировали пассажиров самолета на Дубай

Суббота, 27 октября 2018, 17:57
В аэропорту Одессы эвакуировали пассажиров самолета на Дубай

В международном аэропорту Одессы из самолета, отправляющегося рейсом "Одесса - Дубай", из-за задымления эвакуированы все пассажиры, рейс временно задержан.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской обл., ЧП произошло во время взлета "Боинга".

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что задымление произошло в районе шасси. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

Пострадавших в результате ЧП нет, аэропорт работает в штатном режиме.

 

Согласно данным онлайн-табло аэропорта "Одесса", самолет на Дубай должен был вылететь в 14:40. В настоящее время, согласно сообщению, посадка на рейс завершена. 

Украинская правда
Темы: Одессаавиаполиция
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