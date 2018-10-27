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У синагозі Піттсбурга розстріляли людей: є загиблі

Субота, 27 жовтня 2018, 18:59

У синагозі Піттсбурга (штат Пенсильванія, США) невідомий влаштував стрілянину, внаслідок якої  загинули щонайменше 8 людей.

Про це 27 жовтня повідомляє СBS.

Також повідомляється про кількох поранених внаслідок нападу, їх точна кількість не відома.  

За даними ЗМІ, стрілянину у синагозі "Дерево життя" (The Tree of Life) вчинив білий чоловік, після прибуття поліції він зазнав поранення та здався правоохоронцям. Під час затримання нападника поранень зазнали також троє поліцейських. 

Як повідомляє джерело ЗМІ у правоохоронних органах, нападник відкрив вогонь по людях у синагозі після вигуків "Усі євреї мають померти".

Згодом АР з посиланням на джерело у поліції повідомило, що ім'я підозрюваного у нападі на синагогу у Піттсбурзі - Роберт Бауерс. 

 
Синагога "Дерево життя" (The Tree of Life) у Піттсбурзі, де сталася стрілянина 

Президент США Дональд Трамп відреагував на інцидент у своєму Твіттері та закликав "стерегтися активного стрілка".

Теми: СШАзброяжертви
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