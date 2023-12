У синагозі Піттсбурга розстріляли людей: є загиблі

У синагозі Піттсбурга (штат Пенсильванія, США) невідомий влаштував стрілянину, внаслідок якої загинули щонайменше 8 людей.

Про це 27 жовтня повідомляє СBS.

Також повідомляється про кількох поранених внаслідок нападу, їх точна кількість не відома.

За даними ЗМІ, стрілянину у синагозі "Дерево життя" (The Tree of Life) вчинив білий чоловік, після прибуття поліції він зазнав поранення та здався правоохоронцям. Під час затримання нападника поранень зазнали також троє поліцейських.

Як повідомляє джерело ЗМІ у правоохоронних органах, нападник відкрив вогонь по людях у синагозі після вигуків "Усі євреї мають померти".

Згодом АР з посиланням на джерело у поліції повідомило, що ім'я підозрюваного у нападі на синагогу у Піттсбурзі - Роберт Бауерс.

UPDATE: •3 officers shot •multiple casualties; police are NOT giving a specific number •shooter in custody •happened at Tree of Life Synagogue in Squirrel Hill pic.twitter.com/8ajgSo38hh

Президент США Дональд Трамп відреагував на інцидент у своєму Твіттері та закликав "стерегтися активного стрілка".

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!