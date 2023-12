В синагоге Питтсбурга расстреляли людей: есть погибшие

В синагоге Питтсбурга (штат Пенсильвания, США) неизвестный устроил стрельбу, в результате которой погибли по меньшей мере 8 человек.

Об этом 27 октября сообщает СBS.

Также сообщается о нескольких раненых в результате нападения, их точное количество не известно.

По данным СМИ, стрельбу в синагоге "Дерево жизни" (The Tree of Life) устроил белый мужчина, по прибытии полиции он был ранен и сдался правоохранителям. Во время задержания стрелка ранения получили также трое полицейских.

Как сообщает источник СМИ в правоохранительных органах, нападающий открыл огонь по людям в синагоге после выкриков "Все евреи должны умереть".

Позже АР со ссылкой на источник в полиции сообщил, что имя подозреваемого в нападении на синагогу в Питтсбурге - Роберт Бауэрс.

UPDATE: •3 officers shot •multiple casualties; police are NOT giving a specific number •shooter in custody •happened at Tree of Life Synagogue in Squirrel Hill pic.twitter.com/8ajgSo38hh

Президент США Дональд Трамп отреагировал на инцидент в своем Твиттере и призвал "остерегаться активного стрелка".

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!