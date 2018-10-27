13 тур УПЛ: "Шахтар" взяв три очки у матчі в Києві

У матчі 13-туру української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" з рахунком 3:0 розгромив столичний "Арсенал-Київ".

Матч пройшов 27 жовтня на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського.

Обидві команди видали два зовсім різних тайми. У стартові 45-ть хвилин "Шахтарю" було тяжко зіграти в штрафній господарів. А столична команда мала першою нагоду відкрити рахунок в поєдинку. Вже на третій хвилині зустрічі Олександр Єрмаченко вийшов сам на сам з воротарем, але не зумів переграти Андрія П`ятова.

Через кілька хвилин голкіпер "Арсенала" Сергій Ситало врятував команду після виходу на ударну позицію Сергія Болбата. У наступні хвилин 30-ть команди грали без гольових моментів, хоча ігрова перевага і була за "Шахтарем". Кілька разів бив із середньої відстані Ярослав Ракицький: після одного з його ударів сейв видав Ситало, а після удару зі штафного м`яч пролетів над поперечкою воріт.

На 45-й хвилині "Шахтар" забиває гол. Андрій Тотовицький виклав м`яч під удар Алану Патріку, котрий з лінії штрафного пробив низом у кут воріт господарів поля - 0:1. Через хвилину "Шахтар" міг подвоїти рахунок, але на удар зі штрафного Майкона зреагував Сітало.

У другому таймі вже була повна перевага "гірників". На 51-й хвилині після удару Алана Патріка за "Арсенал-Київ" грає штанга воріт. А на 55-й хвилині рахунок став 0:2. Після пасу від Ісмаїлі в штрафному майданчку Болбат розстріляв ворота "Арсенала-Київ".

Надалі ще один шанс зробити дубль в цій грі втрачає Болбат та двічі небезпечно пробивав Тотовицький. На 63-й хвилині суддя призначає пенальті за фол господарів на Коваленко. Сам постраждалий і виконав вирок, пробивши низом у кут воріт - 0:3.

Інші матчі 13-го туру завершилися з такими результатами: "Десна" - "Маріуполь" 2:0 та "Зоря" - "Олександрія" 0:0.