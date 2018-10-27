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13 тур УПЛ: "Шахтер" взял три очка в матче в Киеве

Суббота, 27 октября 2018, 19:54

В матче 13-тура Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" со счетом 3:0 разгромил столичный "Арсенал-Киев".

Матч прошел 27 октября на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.

Обе команды выдали два совершенно разных тайма. В стартовые 45 минут "Шахтеру" было тяжело сыграть в штрафной хозяев. А у столичной команды была возможность первой открыть счет в поединке. Уже на третьей минуте встречи Александр Ермаченко вышел один на один с вратарем, но не сумел переиграть Андрея Пятова.

Через несколько минут голкипер "Арсенала" Сергей Ситало спас команду после выхода на ударную позицию Сергея Болбата. В последующие минут 30 команды играли без голевых моментов, хотя игровое преимущество было за "Шахтером". Несколько раз бил со среднего расстояния Ярослав Ракицкий: после одного из его ударов сейв выдал Ситало, а после удара со штафного мяч пролетел над перекладиной ворот.

На 45-й минуте "Шахтер" забивает гол. Андрей Тотовицкий выложил мяч под удар Алану Патрику, который с линии штрафной пробил низом в угол ворот хозяев поля - 0:1. Через минуту "Шахтер" мог удвоить счет, но на удар со штрафного Майкона среагировал Ситало.

Во втором тайме уже было полное преимущество "горняков". На 51-й минуте после удара Алана Патрика за "Арсенал-Киев" играет штанга ворот. А на 55-й минуте счет стал 0:2. После паса от Исмаили в штрафной площадке Болбат расстрелял ворота "Арсенала-Киев".

В дальнейшем еще один шанс сделать дубль в этой игре теряет Болбат и дважды опасно пробивал Тотовицкий. На 63-й минуте судья назначает пенальти за фол хозяев на Коваленко. Сам пострадавший и исполнил приговор, пробив низом в угол ворот - 0:3.

Другие матчи 13-го тура завершились с такими результатами: "Десна" - "Мариуполь" 2:0 и "Заря" - "Александрия" 0:0.

Темы: спортфутбол
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