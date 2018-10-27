Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві біля Кабміну провели "Конопляний марш"

Субота, 27 жовтня 2018, 21:20

У Києві під будівлею Кабінету міністрів відбулася акція під назвою "Конопляний Марш Свободи" за реалізацію Стратегії державної політики щодо наркотиків.

Як повідомляє Укрінформ, участь в акції взяли близько 200 осіб.

Учасники тримали плакати із надписами: "#Коноплі лікують", "Медичний канабіс - наше право", "За якісні ліки з конопель", "Україна. Реформи. Коноплі" тощо.

На місці проведення акції та у Маріїнському парку перебували близько 100 правоохоронців, зокрема і представники поліції діалогу. Правоохоронці перевіряли речі окремих учасників заходу. 

 
 
 
Фото UA:Новини
 
Фото - Гліб Кошуков

Як зазначила одна з представників організаторів Маршу Тетяна Кузьменко, під будівлю уряду учасники прийшли, "щоб запитати, хто зволікає у виконанні державної стратегії України щодо наркотиків".

"Стратегія є і вона чітко прописана, її строки - це 2018-2020 роки. Рік майже закінчується, а зрушень не дуже багато", - зазначила Кузьменко. 

Вона додала, що два основних питання, які прописані у стратегії - декриміналізація ст.309 у пункті 1, де регламентується адміністративна або кримінальна відповідальність за володіння певною кількістю канабісу без мети збуту для власного споживання, і доступ медпрацівників і науковців до вивчення лікувальних властивостей канабісу.

Теми: Київакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Київ
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Київський фунікулер закривають на місяць через ремонт
Останні новини
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
Усі новини...
Реклама: