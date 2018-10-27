У Києві біля Кабміну провели "Конопляний марш"

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Субота, 27 жовтня 2018, 21:20

У Києві під будівлею Кабінету міністрів відбулася акція під назвою "Конопляний Марш Свободи" за реалізацію Стратегії державної політики щодо наркотиків.

Як повідомляє Укрінформ, участь в акції взяли близько 200 осіб.

Учасники тримали плакати із надписами: "#Коноплі лікують", "Медичний канабіс - наше право", "За якісні ліки з конопель", "Україна. Реформи. Коноплі" тощо.

На місці проведення акції та у Маріїнському парку перебували близько 100 правоохоронців, зокрема і представники поліції діалогу. Правоохоронці перевіряли речі окремих учасників заходу. 

 
 
 
Фото UA:Новини
 
Фото - Гліб Кошуков

Як зазначила одна з представників організаторів Маршу Тетяна Кузьменко, під будівлю уряду учасники прийшли, "щоб запитати, хто зволікає у виконанні державної стратегії України щодо наркотиків".

"Стратегія є і вона чітко прописана, її строки - це 2018-2020 роки. Рік майже закінчується, а зрушень не дуже багато", - зазначила Кузьменко. 

Вона додала, що два основних питання, які прописані у стратегії - декриміналізація ст.309 у пункті 1, де регламентується адміністративна або кримінальна відповідальність за володіння певною кількістю канабісу без мети збуту для власного споживання, і доступ медпрацівників і науковців до вивчення лікувальних властивостей канабісу.

Теми: Київ акції
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