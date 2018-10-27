В Киеве возле Кабмина провели "Конопляный марш"

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Суббота, 27 октября 2018, 21:20

В Киеве под зданием Кабинета министров состоялась акция под названием "Конопляный Марш Свободы" за реализацию Стратегии государственной политики в отношении наркотиков.

Как сообщает Укринформ, участие в акции приняли около 200 человек.

Участники держали плакаты с надписями: "#Конопля лечит", "Медицинский каннабис - наше право", "За качественные лекарства из конопли", "Украина. Реформы. Конопля" и пр. 

На месте проведения акции и в Мариинском парке находились около 100 правоохранителей, в том числе и представители полиции диалога. Правоохранители проверяли вещи отдельных участников мероприятия.

 
 
 
Фото UA:Новини
 
Фото - Глеб Кошуков

Как отметила одна из представителей организаторов Марша Татьяна Кузьменко, под здание правительства участники пришли, "чтобы спросить, кто медлит с исполнением госстратегии Украины относительно наркотиков".

"Стратегия есть и она четко прописана, ее сроки - 2018-2020 гг. Год почти заканчивается, а сдвигов не очень много", - отметила Кузьменко.

Она добавила, что два основных вопроса, которые прописаны в стратегии - декриминализация 309 в пункте 1, где регламентируется административная или уголовная ответственность за владение определенным количеством каннабиса без цели сбыта для собственного потребления, и доступ медработников и ученых к изучению лечебных свойств каннабиса.

Темы: Киев акции
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