До кінця жовтня синоптики обіцяють пожежну небезпеку

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Субота, 27 жовтня 2018, 22:07

До 31 жовтня у низці областей України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Зокрема, прогноз розповсюджується на південні, Кіровоградську, Вінницьку, більшість районів східних, Дніпропетровської, Черкаської, Київської та Сумської областей. 

 

Також до кінця місяця у більшості областей переважатиме погода без опадів, з мінливою хмарністю. Незначні дощі очікуються 28, 29 та 31 жовтня у північних та західних регіонах.  

 
 

Українська правда
Теми: погода
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