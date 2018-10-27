До кінця жовтня синоптики обіцяють пожежну небезпеку

До 31 жовтня у низці областей України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Зокрема, прогноз розповсюджується на південні, Кіровоградську, Вінницьку, більшість районів східних, Дніпропетровської, Черкаської, Київської та Сумської областей.

Також до кінця місяця у більшості областей переважатиме погода без опадів, з мінливою хмарністю. Незначні дощі очікуються 28, 29 та 31 жовтня у північних та західних регіонах.