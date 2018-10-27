До конца октября синоптики пообещали пожарную опасность

До 31 октября в ряде областей Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В частности, прогноз распространяется на южные, Кировоградскую, Винницкую, большинство районов восточных, Днепропетровской, Черкасской, Киевской и Сумской областей.

Также до конца месяца в большинстве областей будет преобладать погода без осадков с переменной облачностью. Небольшие дожди ожидаются 28, 29 и 31 октября в северных и западных регионах.