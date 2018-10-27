До конца октября синоптики пообещали пожарную опасность

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Суббота, 27 октября 2018, 22:07

До 31 октября в ряде областей Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В частности, прогноз распространяется на южные, Кировоградскую, Винницкую, большинство районов восточных, Днепропетровской, Черкасской, Киевской и Сумской областей.

 

Также до конца месяца в большинстве областей будет преобладать погода без осадков с переменной облачностью. Небольшие дожди ожидаются 28, 29 и 31 октября в северных и западных регионах.

 
 

Украинская правда
Темы: погода
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