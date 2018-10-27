У Вірменії до будівлі уряду увірвався чоловік з гранатою

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Субота, 27 жовтня 2018, 22:40

У Єревані невідомий увірвався до будівлі уряду з гранатою в руці, щоб підірвати себе.

Про це повідомляють "Новости Армении" з посиланням на прес-секретаря РНБ Самсона Галстяна.

Зазначається, що чоловіка було знешкоджено співробітниками, які охороняли громадський порядок у будівлі уряду.

"43-річного чоловіка піддали приводу. За фактом події порушено кримінальну справу з ч.1 ст. 235 Кримінального кодексу Вірменії. Обставини події з'ясовуються", - повідомив Галстян.

Стаття передбачає незаконне придбання, збут, зберігання, перевезення або носіння вогнепальної зброї (крім гладкоствольної вогнепальної зброї і патронів до неї), боєприпасів, патронів до нарізної вогнепальної зброї, вибухових речовин або вибухових пристроїв.

Теми: Вірменія зброя
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