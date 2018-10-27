В Армении в здание правительства ворвался мужчина с гранатой

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Суббота, 27 октября 2018, 22:40

В Ереване неизвестный ворвался в здание правительства с гранатой в руке, чтобы подорвать себя.

Об этом сообщают "Новости Армении" со ссылкой на пресс-секретаря СНБ Самсона Галстяна.

Отмечается, что мужчина был обезврежен сотрудниками, охранявшими общественный порядок в здании правительства. 

"43-летний мужчина был подвергнут приводу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по 1-ой части 235 статьи Уголовного кодекса Армении. Обстоятельства происшествия выясняются", - сообщил Галстян. 

Статья предусматривает незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного огнестрельного оружия и патронов к нему), боеприпасов, патронов к нарезному огнестрельному оружию, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Темы: Армения оружие
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