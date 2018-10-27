Саміт щодо Сирії: Путін та Ердоган заявили, що військовим шляхом конфлікт не вирішити

Лідери Німеччини, РФ, Франції та Туреччини закликали до створення до кінця року координаційного комітету під егідою ООН для розробки конституційної реформи, що стане передумовою до проведення вільних і прозорих виборів у Сирії.

Про це йдеться у заключному комюніке сторін - учасниць саміту щодо Сирії, що відбувся 27 жовтня у Стамбулі, пише DW.

Як зазначає АР, у заяві лідерів країн-учасниць саміту висловлюється підтримка суверенітету та територіальної цілісності Сирії та йдеться про підтримку зусиль щодо повернення сирійських біженців до їхніх домівок на батьківщині.

Окрім того під час саміту канцлер ФРН та президенти РФ, Франції і Туреччини обговорили ситуацію у провінції Ідліб та висловили сподівання на подальше дотримання перемир'я, про яке у вересні домовилися Путін з Ердоганом.

За підсумком зустрічі Ангела Меркель заявила про "велике зобов'язання" не допустити подальшої гуманітарної катастрофи у Сирії та висловила сподівання на те, що узгоджене перемир'я в Ідлібі переросте у тривале припинення вогню.

"Я дуже задоволена, що ми змогли надати політичному процесу певний імпульс, певне прискорення", - заявила Меркель, повідомляє dpa.

Президент Туреччини назвав саміт "продуктивним": за його словами, лідери чотирьох країн надалі підтримують "територіальну цілісність та політичну єдність Сирії" та дійшли висновку, що конфлікт не може бути розв'язаний воєнним шляхом.

У свою чергу Володимир Путін заявив, що учасники зустрічі "згодні у головному - домогтися довгострокової стабільності у Сирії можна виключно політико-дипломатичними засобами у повній відповідності з резолюцією 2254 СБ ООН і за дотримання принципів єдності, суверенітету і територіальної цілісності арабської республіки".

Він також запропонував розширити гуманітарну допомогу Сирії, включивши у неї сприяння з відновлення інфраструктури, пише "Інтерфакс".

Путін додав, що для радикального поліпшення ситуації в країні та відновлення економіки "потрібні колективні зусилля всієї світової спільноти".

Щодо біженців, за словами президента РФ, у Сирії створено умови для розміщення до 1,5 млн осіб і урядом країни "дано тверді гарантії, що дискримінації щодо них не буде".