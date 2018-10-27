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Саммит по Сирии: Путин и Эрдоган заявили, что военным путем конфликт не решить

Суббота, 27 октября 2018, 22:54
Саммит по Сирии: Путин и Эрдоган заявили, что военным путем конфликт не решить

Лидеры Германии, РФ, Франции и Турции призвали к созданию до конца года координационного комитета под эгидой ООН для разработки конституционной реформы, которая станет предпосылкой для проведения свободных и прозрачных выборов в Сирии.

Об этом говорится в заключительном коммюнике сторон - участниц саммита по Сирии, который состоялся 27 октября в Стамбуле, пишет DW.

Как отмечает АР, в заявлении лидеров стран-участниц саммита выражается поддержка суверенитета и территориальной целостности Сирии и говорится о поддержке усилий по возвращению сирийских беженцев на родину. 

В ходе саммита канцлер ФРГ и президенты РФ, Франции и Турции обсудили ситуацию в провинции Идлиб и выразили надежду на дальнейшее соблюдение перемирия, о котором в сентябре договорились Путин и Эрдоган. 

По итогам встречи Ангела Меркель заявила о "большом обязательстве" не допустить дальнейшей гуманитарной катастрофы в Сирии и выразила надежду на то, что согласованное перемирие в Идлибе перерастет в длительное прекращение огня.

"Я очень довольна, что мы смогли предоставить политическому процессу определенный импульс, определенное ускорение", - заявила Меркель, сообщает dpa.

Президент Турции назвал саммит "продуктивным": по его словам, лидеры четырех стран поддерживают "территориальную целостность и политическое единство Сирии" и пришли к выводу, что конфликт не может быть разрешен военным путем.

В свою очередь Владимир Путин заявил, что участники встречи "согласны в главном - добиться долгосрочной стабильности в Сирии можно только политико-дипломатическими средствами в полном соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и при соблюдении принципов единства, суверенитета и территориальной целостности арабской республики".

Он также предложил расширить гуманитарную помощь Сирии, включив в нее содействие по восстановлению инфраструктуры, пишет "Интерфакс".

Путин добавил, что для радикального улучшения ситуации в стране и восстановления экономики "нужны коллективные усилия всего мирового сообщества".

В отношении беженцев, по словам президента РФ, в Сирии созданы условия для размещения до 1,5 млн человек и правительством страны "даны твердые гарантии, что дискриминации в отношении них не будет".

Темы: СирияРосcиявойнаГерманияФранция
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