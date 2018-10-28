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На Луганщині шахтарі 10 добу страйкують під землею, вимагаючи зарплат

Неділя, 28 жовтня 2018, 00:25
На Луганщині шахтарі 10 добу страйкують під землею, вимагаючи зарплат

Гірники шахти імені Капустіна державного підприємства "Лисичанськвугілля" (Луганська область) продовжують страйкувати під землею.

Про це повідомляє "Громадське".

16 шахтарів 10 добу продовжують страйкувати на глибині 600 метрів під землею. 

Серед вимог: погасити 4-місячну заборгованість з виплат зарплат.

Також шахтарі вимагають відставки гендиректора "Лисичанськвугілля" Валентина Кисельова, дії якого, за їхніми словами, "довели підприємство до межі банкрутства".

Шахтарі підозрюють його і в незаконному збуті продукції об'єднання.

"Продовження підземного страйку може мати незворотні наслідки для його учасників. Двох з них вже госпіталізували", - йдеться у повідомленні.

За словами керівника незалежного профсоюзу ВО "Лисичанськвугілля" Едуарда Всеволодського, адміністрація об’єднання, тисне на активістів страйку, погрожуючи їм звільненнями, а самого Всеволодського не допускають до підприємств, де розташовані первинні організації очолюваної ним профспілки.

Раніше повідомлялось, що, у п’ятницю, 19 жовтня, на поверхню відмовилися піднятися 33 працівники шахти імені Капустіна - на знак протесту проти заборгованості і некомпетентності керівництва. Підприємство заборгувало їм близько 170 млн гривень.

Теми: Луганська областьшахтизарплати
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