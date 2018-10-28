На Луганщине шахтеры 10 сутки страйкуют под землей, требуя зарплат

Горняки шахты имени Капустина государственного предприятия "Лисичанскуголь" (Луганская область) продолжают бастовать под землей.

Об этом сообщает "Громадське".

16 шахтеров 10 сутки продолжают бастовать на глубине 600 метров под землей.

Среди требований: погасить 4-месячную задолженность по выплате зарплат.

Также шахтеры требуют отставки гендиректора "Лисичанскуголь" Валентина Киселева, действия которого, по их словам, "довели предприятие к грани банкротства".

Шахтеры подозревают его и в незаконном сбыте продукции объединения.

"Продолжение подземной забастовки может иметь необратимые последствия для его участников. Двое из них уже госпитализировали", - говорится в сообщении.

По словам руководителя независимого профсоюза ПО "Лисичанскуголь" Эдуарда Всеволодского, администрация объединения давит на активистов забастовки, угрожая им увольнениями, а самого Всеволодскго не допускают к предприятиям, где расположены первичные организации возглавляемого им профсоюза.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 19 октября, на поверхность отказались подняться 33 работника шахты имени Капустина - в знак протеста против задолженности и некомпетентности руководства. Предприятие задолжало им около 170 млн гривен.