У Британії розбився вертоліт власника футбольного клубу "Лестер Сіті"

Вертоліт, який належить власнику британського футбольного клубу "Лестер Сіті", мільярдера Вішая Шрівадданапрабхи, увечері 27 жовтня розбився біля стадіону в Лестері.

Про це повідомляє ВВС.

На момент публікації новини не було відомо, чи перебував мільярдер на борту.

Офіційних даних про загиблих і постраждалих у результаті катастрофи немає.

За словами очевидців, вертоліт розбився на парковці біля стадіону одразу після зльоту. За попередньою інформацією у нього відмовив рульовий гвинт. Це сталося приблизно через півгодини після матчу "Лестера" з "Вест Хемом".

Sky Sports з посиланням на очевидців зазначає, що вертоліт злетів з майданчика через 45 хвилин після закінчення матчу, але через кілька секнунд після зльоту втратив контроль над керуванням і врізався у автостоянку біля стадіону

Як пише ВВС, Шрівадданапрабха літав вертольотом додому зі стадіону після кожної гри.

Усі фото: ВВС

Один із свідків розповів, що він бачив, як голкіпер "Лестера" Каспер Шмейхель біг до місця катастрофи.

Водночас The Guardian пише про "непідтверджені повідомлення", що бізнесмен був у вертольоті під час аварії.

Тайський бізнесмен Вішай Шрівадданапрабха купив "Лестер Сіті" у 2010 році. У 2016 році клуб уперше у своїй історії виграв Англійську прем'єр-лігу.