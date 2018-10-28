У Британії розбився вертоліт власника футбольного клубу "Лестер Сіті"
Вертоліт, який належить власнику британського футбольного клубу "Лестер Сіті", мільярдеру Вішаю Шрівадданапрабхі, увечері 27 жовтня розбився біля стадіону в Лестері.
Про це повідомляє ВВС.
На момент публікації новини не було відомо, чи перебував мільярдер на борту.
Офіційних даних про загиблих і постраждалих у результаті катастрофи немає.
За словами очевидців, вертоліт розбився на парковці біля стадіону одразу після зльоту. За попередньою інформацією, у нього відмовив рульовий гвинт. Це сталося приблизно через півгодини після матчу "Лестера" з "Вест Хемом".
Sky Sports з посиланням на очевидців зазначає, що вертоліт злетів з майданчика через 45 хвилин після закінчення матчу, але через кілька секунд після зльоту втратив контроль над керуванням і врізався у автостоянку біля стадіону.
Як пише ВВС, Шрівадданапрабха літав вертольотом додому зі стадіону після кожної гри.
Один із свідків розповів, що він бачив, як голкіпер "Лестера" Каспер Шмейхель біг до місця катастрофи.
Водночас The Guardian пише про "непідтверджені повідомлення", що бізнесмен був у вертольоті під час аварії.
Тайський бізнесмен Вішай Шрівадданапрабха купив "Лестер Сіті" у 2010 році. У 2016 році клуб уперше у своїй історії виграв Англійську прем'єр-лігу.