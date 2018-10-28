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У Британії розбився вертоліт власника футбольного клубу "Лестер Сіті"

Неділя, 28 жовтня 2018, 02:37

Вертоліт, який належить власнику британського футбольного клубу "Лестер Сіті", мільярдеру Вішаю Шрівадданапрабхі, увечері 27 жовтня розбився біля стадіону в Лестері.

Про це повідомляє ВВС.

На момент публікації новини не було відомо, чи перебував мільярдер на борту.

Офіційних даних про загиблих і постраждалих у результаті катастрофи немає.

За словами очевидців, вертоліт розбився на парковці біля стадіону одразу після зльоту. За попередньою інформацією, у нього відмовив рульовий гвинт. Це сталося приблизно через півгодини після матчу "Лестера" з "Вест Хемом".

Sky Sports з посиланням на очевидців зазначає, що вертоліт злетів з майданчика через 45 хвилин після закінчення матчу, але через кілька секунд після зльоту втратив контроль над керуванням і врізався у автостоянку біля стадіону.

Як пише ВВС, Шрівадданапрабха літав вертольотом додому зі стадіону після кожної гри.

 
Усі фото: ВВС
 

Один із свідків розповів, що він бачив, як голкіпер "Лестера" Каспер Шмейхель біг до місця катастрофи.

Водночас The Guardian пише про "непідтверджені повідомлення", що бізнесмен був у вертольоті під час аварії.

Тайський бізнесмен Вішай Шрівадданапрабха купив "Лестер Сіті" у 2010 році. У 2016 році клуб уперше у своїй історії виграв Англійську прем'єр-лігу.

Теми: Велика Британіякатастрофифутбол
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