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В Британии разбился вертолет владельца футбольного клуба "Лестер Сити"

Воскресенье, 28 октября 2018, 02:37

Вертолет, принадлежащий владельцу британского футбольного клуба "Лестер Сити", миллиардеру Вишаю Шривадданапрабхи, вечером 27 октября разбился возле стадиона в Лестере.

Об этом сообщает ВВС.

На момент публикации новости не было известно, находился ли миллиардер на борту.

Официальных данных о погибших и пострадавших в результате катастрофы пока нет.

По словам очевидцев, вертолет разбился на парковке возле стадиона через некоторое время после взлета. По предварительной информации, у него отказал рулевой винт. Это произошло примерно через полчаса после матча "Лестера" с "Вест Хэмом".

Sky Sports со ссылкой на очевидцев отмечает, что вертолет взлетел с площадки через 45 минут после окончания матча, но через несколько секунд после взлета потерял контроль над управлением и врезался в автостоянку возле стадиона.

Как пишет ВВС, Шривадданапрабха летал на вертолете домой со стадиона после каждой игры.

 
Все фото: ВВС
 

Один из свидетелей рассказал, что он видел, как голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель бег к месту катастрофы.

В то же время The Guardian пишет о "неподтвержденных сообщениях", что бизнесмен был в вертолете во время аварии.

Тайский бизнесмен Вешай Шривадданапрабха купил "Лестер Сити" в 2010 году. В 2016 году клуб впервые в своей истории выиграл Английский премьер-лигу.

Темы: Великобританиякатастрофыфутбол
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