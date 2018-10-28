Бокс: українець Дерев'янченко програв бій за пояс чемпіона світу IBF

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Неділя, 28 жовтня 2018, 07:14

Український боксер Сергій Дерев'янченко роздільним рішенням суддів програв американцю Данні Джейкобсу чемпіонський бій за титул чемпіона світу за версією IBF у середній вазі.

Бій пройшов у Нью-Йорку на Madison Square Garden.

У першому раунді Джейкобс відправив українця у нокдаун - Дерев'янченко дуже повільно почав поєдинок, програвши першу половину бою.

 
Фото: Getty Images

Саме нокдаун і вирішив долю вакантного чемпіонського поясу - наш боксер у другій половині бою почав боксувати більш активно, сподіваючись відправити суперника у нокаут. Але не вийшло - американець добре захищався і за кожної нагоди небезпечно контратакував.

По завершенні бою, зважаючи на нокдаун, стало зрозуміло, що шансів на перемогу у Сергія немає. Так і сталося - 113:114, 115:112, 115:112 на користь Джейкобса.

Для Дерев'янченка це перша поразка у кар'єрі.

Олексій Павлиш, УП

Теми: спорт
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