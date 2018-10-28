Бокс: украинец Деревянченко проиграл бой за пояс чемпиона мира IBF

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Воскресенье, 28 октября 2018, 07:14

Украинский боксер Сергей Деревянченко раздельным решением судей проиграл американцу Данни Джейкобсу чемпионский бой за титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе.

Бой прошел в Нью-Йорке на Madison Square Garden.

В первом раунде Джейкобс отправил украинском в нокдаун - Деревянченко очень медленно начал поединок, проиграв первую половину боя.

 
фото: Getty Images

Именно нокдаун и решил судьбу вакантного чемпионского пояса - наш боксер во второй половине боя начал боксировать более активно, надеясь отправить соперника в нокаут.

Но не получилось - американец хорошо защищался и при каждом удобном случае опасно контратаковал.

По завершении боя, учитывая нокдаун, стало понятно, что шансов на победу по очкам у Сергея нет. Так и произошло - 113:114, 115:112, 115:112 в пользу Джейкобса.

Для Деревянченко это первое поражение в карьере.

Алексей Павлыш, УП

Темы: спорт
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