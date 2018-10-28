Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бокс: украинец Деревянченко проиграл бой за пояс чемпиона мира IBF

Воскресенье, 28 октября 2018, 06:14

Украинский боксер Сергей Деревянченко раздельным решением судей проиграл американцу Данни Джейкобсу чемпионский бой за титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе.

Бой прошел в Нью-Йорке на Madison Square Garden.

В первом раунде Джейкобс отправил украинском в нокдаун - Деревянченко очень медленно начал поединок, проиграв первую половину боя.

Именно нокдаун и решил судьбу вакантного чемпионского пояса - наш боксер во второй половине боя начал боксировать более активно, надеясь отправить соперника в нокаут.

Но не получилось - американец хорошо защищался и при каждом удобном случае опасно контратаковал.

По завершении боя, учитывая нокдаун, стало понятно, что шансов на победу по очкам у Сергея нет. Так и произошло - 113:114, 115:112, 115:112 в пользу Джейкобса.

Для Деревянченко это первое поражение в карьере.

Алексей Павлыш, УП

Темы: спорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
спорт
Впервые в истории украинская теннисистка Киченок выиграла миксттурнир Уимблдона
Свитолина покидает Уимблдон
МОК пока не планирует приглашать РФ и Беларусь на Олимпиаду-2024
Последние новости
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
Все новости...
Реклама: