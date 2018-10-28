Грузія востаннє обирає президента всенародно

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Неділя, 28 жовтня 2018, 09:27

У Грузії в неділю проходять вибори п'ятого за рахунком президента за 25 років після відновлення незалежності країни.

Виборцям належить вибрати главу держави терміном на шість років.

Як пише "Новости Грузия", в значній мірі результати голосування визначать результати політичних сил на парламентських виборах 2020 року.

Вибори президента востаннє проходять шляхом прямого загального голосування. Згідно зі змінами до Конституції Грузії, з 2024 року обрання глави держави стане прерогативою спеціальних вибірників, яких призначить парламент.

Відповідно до поправок до Конституції, які вступлять в силу відразу після інавгурації, повноваження новообраного президента будуть обмежені.

Президент залишиться главою країни і головнокомандуючим, проте всі рішення йому доведеться узгоджувати з урядом.

При цьому президент збереже за собою право на помилування ув'язнених, використання вето на прийняті парламентом законопроекти і призначення референдумів.

На посаду президента Грузії претендують 25 осіб. 19 з них представлені політичними партіями, а шість - від ініціативних груп.

Численні дослідження і соцопитування підтверджують, що основна боротьба на виборах розгорнеться між трьома кандидатами.

Головні конкуренти - це Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партія "Грузинська мрія", Григол Вашадзе - член колишньої правлячої партії "Єдиний національний рух", якого представляє об'єднання 11 опозиційних партій "Сила в єдності", і Давид Бакрадзе - колишній однопартієць Вашадзе, член партії "Європейська Грузія".

Цікаво, що всі троє вищеназваних кандидатів у різні роки займали посаду глави МЗС Грузії в уряді екс-президента Міхеіла Саакашвілі.

Українська правда
Теми: Грузія
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