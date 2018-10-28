Грузия в последний раз выбирает президента всенародно

В Грузии в воскресенье проходят выборы пятого по счету президента за 25 лет после восстановления независимости страны.

Избирателям предстоит выбрать главу государства сроком на шесть лет.

Как пишет "Новости Грузия", в значительной степени результаты голосования предопределят результаты политических сил на парламентских выборах 2020 года.

Выборы президента в последний раз проходят путем прямого всеобщего голосования. Согласно изменениям в конституцию Грузии, c 2024 года избрание главы государства станет прерогативой специальных выборщиков, которых назначит парламент.

В соответствии с поправками в конституцию, которые вступят в силу сразу после инаугурации, полномочия новоизбранного президента будут ограничены.

Президент останется главой страны и главнокомандующим, однако все решения ему придется согласовывать с правительством.

При этом президент сохранит за собой право на помилование заключенных, использование вето на принятые парламентом законопроекты и назначение референдумов.

На пост президента Грузии претендуют 25 человек. 19 из них представлены политическими партиями, а шесть — от инициативных групп.

Многочисленные исследования и соцопросы подтверждают, что основная борьба на выборах развернется между тремя кандидатами.

Главные конкуренты – это Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", Григол Вашадзе — член бывшей правящей партии "Единое национальное движение"", которого представляют объединение 11 оппозиционных партий "Сила в единстве", и Давид Бакрадзе — бывший однопартиец Вашадзе, член партии "Европейская Грузия".

Интересно, что все трое вышеназванных кандидатов в разные годы занимали должность главы МИД Грузии в правительстве экс-президента Михаила Саакашвили.