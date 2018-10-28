На Одещині відчувалися поштовхи від землетрусу в Румунії

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Неділя, 28 жовтня 2018, 10:38

У ніч на неділю близько 3:39 за київським часом у Румунії стався землетрус, поштовхи від якого відчувалися і в Україні.

Як повідомляє геологічна служба USGS, епіцентр був на глибині 151 кілометр у зоні Вранча.

 

У Румунії магнітуда поштовхів досягала 5,5 балів, в той час як в Україні - до 3 балів. В Одесі - 2,2 бала.

Як пише "Думська", у соцмережах повідомляють, що землетрус відчували жителі Одеси, Ізмаїла, Білгорода-Дністровського, Рені. Поштовхи також відчувалися в Болгарії та Молдові.

Українська правда
Теми: Румунія Одеська область
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