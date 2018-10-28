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На Одещині відчувалися поштовхи від землетрусу в Румунії

Неділя, 28 жовтня 2018, 09:38

У ніч на неділю близько 3:39 за київським часом у Румунії стався землетрус, поштовхи від якого відчувалися і в Україні.

Як повідомляє геологічна служба USGS, епіцентр був на глибині 151 кілометр у зоні Вранча.

 

У Румунії магнітуда поштовхів досягала 5,5 балів, в той час як в Україні - до 3 балів. В Одесі - 2,2 бала.

Як пише "Думська", у соцмережах повідомляють, що землетрус відчували жителі Одеси, Ізмаїла, Білгорода-Дністровського, Рені. Поштовхи також відчувалися в Болгарії та Молдові.

Пізніше прес-служба ДСНС України повідомила, що внаслідок землетрусу в Румунії "на території України в Одеській області відчувались незначні коливання без негативних наслідків".

"В Румунії у районі гір Вранча о 03:38 (за літнім часом) 28 жовтня на глибині 150 км зареєстровано підземні поштовхи магнітудою 5,6 балів (за шкалою Ріхтера), (координати 45,6 градусів північної широти, 26,3 градуси східної довготи). Повторних поштовхів не зафіксовано", - додали в ДСНС.

Жертв та руйнувань не зафіксовано.

Українська правда

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Теми: РумуніяОдеська область
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