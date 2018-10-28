В Одесской области чувствовались отголоски землетрясения в Румынии
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Воскресенье, 28 октября 2018, 10:38
В ночь на воскресенье около 3:39 по киевскому времени в Румынии произошло землетрясение, отголоски которого ощущались и в Украине.
Как сообщает геологическая служба USGS, эпицентр находился на глубине 151 километров в зоне Вранча.
В Румынии магнитуда толчков достигала 5,5 баллов, в то время как в Украине — до 3 баллов. В Одессе – 2,2 балла.
Как пишет "Думская", в соцсетях сообщают, что землетрясение чувствовали жители Одессы, Измаила, Белгорода-Днестровского, Рени. Толчки также ощущались в Болгарии и Молдове.
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