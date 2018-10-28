В Одесской области чувствовались отголоски землетрясения в Румынии

1660 просмотров
Воскресенье, 28 октября 2018, 10:38

В ночь на воскресенье около 3:39 по киевскому времени в Румынии произошло землетрясение, отголоски которого ощущались и в Украине.

Как сообщает геологическая служба USGS, эпицентр находился на глубине 151 километров в зоне Вранча.

В Румынии магнитуда толчков достигала 5,5 баллов, в то время как в Украине — до 3 баллов. В Одессе – 2,2 балла.

Как пишет "Думская", в соцсетях сообщают, что землетрясение чувствовали жители Одессы, Измаила, Белгорода-Днестровского, Рени. Толчки также ощущались в Болгарии и Молдове.

Украинская правда
Темы: Румыния Одесская область
powered by lun.ua
По теме
В Румынии из-за низкой явки не признали референдум о запрете однополых браков 8 октября 2018, 03:07
Украину и Румынию могут соединить мостом через Дунай 5 октября 2018, 16:52
Конституционный суд Румынии признал гей-пары семьями 28 сентября 2018, 10:05
Все новости
Главные новости
ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 1 погибший
Владелец ФК "Лестер" был на борту вертолета во время аварии - ВВС
Украина перешла на зимнее время
Фуру с овцами разгрузили в Тульчине, из 300 животных погибли 54
Все новости
психология

Почему некоторым людям везет больше, чем другим

Лайфхаки

Материнские лайфхаки: как успеть больше?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів