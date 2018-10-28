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В Одесской области чувствовались отголоски землетрясения в Румынии

Воскресенье, 28 октября 2018, 09:38

В ночь на воскресенье около 3:39 по киевскому времени в Румынии произошло землетрясение, отголоски которого ощущались и в Украине.

Как сообщает геологическая служба USGS, эпицентр находился на глубине 151 километров в зоне Вранча.

 

В Румынии магнитуда толчков достигала 5,5 баллов, в то время как в Украине — до 3 баллов. В Одессе – 2,2 балла.

Как пишет "Думская", в соцсетях сообщают, что землетрясение чувствовали жители Одессы, Измаила, Белгорода-Днестровского, Рени. Толчки также ощущались в Болгарии и Молдове.

Позже пресс-служба ГСЧС Украины сообщила, что в результате землетрясения в Румынии "на территории Украины в Одесской области ощущались незначительные колебания без негативных последствий".

"В Румынии в районе гор Вранча в 03:38 (по летнему времени) 28 октября на глубине 150 км зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,6 баллов (по шкале Рихтера), (координаты 45,6 градусов северной широты, 26,3 градуса восточной долготы). Повторных толчков не зафиксировано", - добавили в ГСЧС.

Жертв и разрушений не зафиксировано.

Украинская правда

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Темы: РумынияОдесская область
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