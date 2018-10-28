Відомий телеведучий, волонтер Сергій Притула звинуватив волинську організацію ВО "Батьківщина" у протиправному використанні його імені та фото з рекламною метою.

У суботу ввечері він опублікував пост, в якому обурився публікацією на сторінці волинської "Батьківщини" в Facebook.

"Сергій Притула зібрав 7,5 млн грн для бійців АТО. Поважаєш? Став лайк!", - йшлося у пості "Батьківщини", який просувався в соцмережі як рекламний.

Притула опублікував скріншот цього посту.

"Справа ж не в тому, що я зібрав не 7,5 а понад 30 млн. І навіть не в тому, що раз вже автор цього посту так пишається мною, то міг би розмістити мої волонтерські банківські реквізити для подальшого збору коштів. Справа в тому, що штаб ВО "Батьківщина" Волинь замість того, щоб перекинути мені трохи грошей на Армію, вбухав їх у рекламу абсолютно маніпулятивного допису з поєднанням моєї пики і свого політичного бренду", - обурився телеведучий.

Він підкреслив, що за 5 років його волонтерської діяльності не отримував від "Батьківщини" пропозицій допомоги.

"Ви якого біса мою пику під свої знамена запхали?.. Ви хоч там у штабі розумієте, що, вклавши гроші у рекламу цього повідомлення, ви автоматично без мого дозволу використали моє зображення у рекламних матеріалах?", - написав Притула.

Він також висунув волинській "Батьківщині" вимогу протягом 24 годин опублікувати вибачення, а центральному апарату ВО "Батьківщина" – публічно засудити маніпулятивну діяльність волинських колег.

Пізніше на сайті волинської організації ВО "Батьківщина" з'явилася заява з вибаченнями.

"ВО "Батьківщина" Волинь приносить щирі вибачення волонтеру Сергія Дмитровичу Притулі за те, що без його відома його зображення та недостовірна інформація про обсяг зібраних ним коштів на допомогу Армії, були некоректно використані у повідомленні на нашій сторінці у Фейсбук. Сергій Дмитрович не є членом ВО "Батьківщина" і конкретно ВО "Батьківщина" Волинь ніколи не допомагала пану Притулі у його волонтерській діяльності", - йдеться в заяві.

У волинській організації партії також не виключили, що скандальний допис міг з'явитися на її сторінці в соцмережі внаслідок хакерського втручання.

"Волинська обласна організація ВО "Батьківщина" проведе службове розслідування, яким чином і хто міг розмістити подібну неправдиву інформацію на нашій офіційній сторінці, однак не виключаємо втручання з боку недоброзичливців нашої політичної сили, адже неодноразово спостерігали намагання зі сторони вчинити хакерські атаки на сайт та офіційну сторінку нашої політичної сили", - йдеться у тексті.

Разом з тим, центральний офіс партії "Батьківщина" приніс вибачення Притулі "за непрофесійні дії волинського осередку".

"Ми повністю підтримуємо претензії Сергія щодо неправомірності використання його зображення для просування сторінки партійної організації Волинської області у соціальній мережі Facebook. Запевняємо, що ця помилка сталася з провини конкретного виконавця, дії якого призвели до прикрого непорозуміння", - йдеться в повідомленні на сайті політсили.

Там пообіцяли зробити "всі необхідні висновки із ситуації, яка сталася".