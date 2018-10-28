Известный телеведущий, волонтер Сергей Притула обвинил волынскую организацию ВО "Батькивщина" в противоправном использовании его имени и фото в рекламных целях.

В субботу вечером он опубликовал пост, в котором возмутился публикацией на странице волынской "Батькивщины" в Facebook.

"Сергей Притула собрал 7,5 млн грн для бойцов АТО. Уважаешь? Ставь лайк!", - говорилось в посте "Батькивщины", который продвигался в соцсети как рекламный.

Притула опубликовал скриншот этого поста.

"Дело же не в том, что я собрал не 7,5, а более 30 млн. И даже не в том, что раз уж автор этого поста так гордится мной, то мог бы разместить мои волонтерские банковские реквизиты для дальнейшего сбора средств. Дело в том, что штаб ВО "Батькивщина" Волынь вместо того, чтобы перебросить мне немного денег на армию, вбухал их в рекламу абсолютно манипулятивного сообщения с сочетанием моей рожи и своего политического бренда", - возмутился телеведущий.

Он подчеркнул, что за 5 лет его волонтерской деятельности не получал от "Батькивщины" предложений помощи.

"Вы какого черта мою рожу под свои знамена запихнули?.. Вы хоть там в штабе понимаете, что, вложив деньги в рекламу этого сообщения, вы автоматически без моего разрешения использовали мое изображение в рекламных материалах?", - написал Притула.

Он также выдвинул волынской "Батькивщине" требование в течение 24 часов опубликовать извинения, а центральному аппарату ВО "Батькивщина" - публично осудить манипулятивную деятельность волынских коллег.

Позже на сайте волынской организации ВО "Батькивщина" появилось заявление с извинениями.

"ВО "Батькивщина" Волынь приносит искренние извинения волонтеру Сергею Дмитриевичу Притуле за то, что без его ведома его изображение и недостоверная информация об объеме собранных им средств на помощь Армии, были некорректно использованы в сообщении на нашей странице в Фейсбуке. Сергей Дмитриевич не является членом ВО "Батькивщина" и конкретно ВО "Батькивщина" Волынь никогда не помогала господину Притуле в его волонтерской деятельности", - говорится в заявлении.

В волынской организации партии также не исключили, что скандальное сообщение могло появиться на ее странице в соцсети в результате хакерского вмешательства.

"Волынская областная организация ВО "Батькивщина" проведет служебное расследование, каким образом и кто мог разместить подобную ложную информацию на нашей официальной странице, однако не исключаем вмешательства со стороны недоброжелателей нашей политической силы, ведь неоднократно наблюдали попытки со стороны совершить хакерские атаки на сайт и официальную страницу нашей политической силы", - говорится в тексте.

Вместе с тем, центральный офис партии "Батькивщина" принес извинения Притуле "за непрофессиональные действия волынской ячейки".

"Мы полностью поддерживаем претензии Сергея о неправомерности использования его изображения для продвижения страницы партийной организации Волынской области в социальной сети Facebook. Уверяем, что эта ошибка произошла по вине конкретного исполнителя, действия которого привели к досадному недоразумению", - говорится в сообщении на сайте политсилы.

Там пообещали сделать "все необходимые выводы из сложившейся ситуации".