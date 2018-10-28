У неділю Ryanair почне польоти з Києва до 5 країн

У неділю лоукостер Ryanair почне виконувати перельоти з аеропорту "Бориспіль" відразу в 6 європейських міст, розташованих в 5 країнах - Вільнюс, Варшаву, Бидгощ, Барселону, Братиславу і Лондон.

Про це пише ЦТС.

Першими відправляться в подорож пасажири компанії до Вільнюса - їх виліт з Києва запланований на 13:30.

Згідно з розкладом, рейси будуть здійснюватися по понеділках, п'ятницях і неділях з вильотом з Києва о 13:30, з Вільнюса - об 11:30.

На 16:00 заплановано відправлення з Борисполя рейсу Київ-Варшава. Вильоти на Варшаву будуть здійснюватися чотири рази на тиждень - у понеділок, середу, п'ятницю, неділю. По понеділках і п'ятницях виліт з Києва о 13:15, по середах - о 13:00, по неділях - о 16:00. З Варшави по понеділках і п'ятницях рейс відправлятиметься о 10:00, в середу - о 16:15, у неділю - о 12:45.

В Бидгощ пасажири з Борисполя повинні вилетіти о 20:10. Рейси Київ-Бидгощ заплановані на середу та неділю. По середах виліт з Києва буде здійснюватися о 21:05, по неділях - о 20:10. Зворотні рейси, згідно з розкладом, в середу - о 17:45, у неділю - о 16:50.

О 21:05 стартує рейс в Барселону. Перельоти в Барселону з Києва заплановані по понеділках, середах і п'ятницях о 12:45, по неділях - о 21:05. З Барселони до столиці України вильоти будуть здійснюватися по понеділках, середах і п'ятницях о 7:30, в неділю - о 16:00.

Вильоти ірландського перевізника в Братиславу проводитимуться тричі на тиждень - по понеділках, п'ятницях і неділях о 21:15. Рейс з Братислави по понеділках і п'ятницях запланований на 17:45, а по неділях - на 18:30.

І, нарешті, завершальним рейсом Ryanair з Києва в недылю стане переліт до Лондона, куди літак лоукостера вилетить о 21:55. Злітати в столицю Великобританії, скориставшись послугами Ryanair, відповідно до системи бронювання компанії, можна буде п'ять разів на тиждень - у понеділок, середу, четвер, суботу та неділю.

Щопонеділка вильоти: з Києва - о 22:00, з Лондона - о 16:05; по середах: з Києва - о 17:45, з Лондона - в 11:50; по четвергах - о 20:05 з Києва, о 15:10 - з Лондона; по суботах: з Києва - о 17:45, з Лондона - об 11:40; по неділях: з Києва - о 21:55, з Лондона - о 16:00.

Нагадаємо, свій перший регулярний рейс в Україну - Берлін-Київ-Берлін, Ryanair виконав 3 вересня.

Економічна правда