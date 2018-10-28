В воскресенье Ryanair начнет полеты из Киева в 5 стран

В воскресенье лоукостер Ryanair начнет выполнять перелеты из аэропорта "Борисполь" сразу в 6 европейских городов, расположенных в 5 странах - Вильнюс, Варшаву, Быдгощ, Барселону, Братиславу и Лондон.

Об этом пишет ЦТС.

Первыми отправятся в путешествие пассажиры компании до Вильнюса - их вылет из Киева запланирован на 13:30.

Согласно расписанию, рейсы будут осуществляться по понедельникам, пятницам и воскресеньям с вылетом из Киева в 13:30, из Вильнюса - в 11:30.

На 16:00 запланировано отправление из Борисполя рейса Киев-Варшава. Вылеты на Варшаву будут осуществляться четыре раза в неделю - в понедельник, среду, пятницу, воскресенье. По понедельникам и пятницам вылет из Киева в 13:15, по средам - в 13:00, по воскресеньям - в 16:00. Из Варшавы по понедельникам и пятницам рейс будет отправляться в 10:00, в среду - в 16:15, в воскресенье - в 12:45.

В Быдгощ пассажиры из Борисполя должны вылететь в 20:10. Рейсы Киев-Быдгощ запланированы на среды и воскресенья. По средам вылет из Киева будет осуществляться в 21:05, по воскресеньям - в 20:10. Обратные рейсы, согласно расписанию, в среду - в 17:45, в воскресенье - в 16:50.

В 21:05 стартует рейс в Барселону. Перелеты в Барселону из Киева запланированы по понедельникам, средам и пятницам в 12:45, по воскресеньям - в 21:05. Из Барселоны в столицу Украины вылеты будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам в 7:30, в воскресенье - в 16:00.

Вылеты ирландского перевозчика в Братиславу будут проводиться три раза в неделю - по понедельникам, пятницам и воскресеньям в 21:15. Рейс из Братиславы по понедельникам и пятницам запланирован на 17:45, а по воскресеньям - на 18:30.

И, наконец, завершающим рейсом Ryanair из Киева завтра станет перелет в Лондон, куда самолет лоукостера вылетит в 21:55. Слетать в столицу Великобритании, воспользовавшись услугами Ryanair, согласно системе бронирования компании, можно будет пять раз в неделю - в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье.

По понедельникам вылеты: из Киева - в 22:00, из Лондона - в 16:05; по средам: из Киева - в 17:45, из Лондона - в 11:50; по четвергам - в 20:05 из Киева, в 15:10 - из Лондона; по субботам: из Киева - в 17:45, из Лондона - в 11:40; по воскресеньям: из Киева - в 21:55, из Лондона - в 16:00.

Напомним, свой первый регулярный рейс в Украину - Берлин-Киев-Берлин, Ryanair выполнил 3 сентября.

Экономическая правда