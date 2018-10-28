Близько 300 людей мітингують у Києві за виборчу реформу

У Києві в парку Шевченка близько 300 людей вийшли на мітинг за проведення виборчої реформи.

Фото Громадського

Як повідомляє Громадське, більшість присутніх прийшли з прапорами політичних партій: "Народного руху України", "Громадянської позиції", "Аграрної партії" та ВО "Свободи".

З партійною символікою — переважно люди пенсійного віку.

На запитання журналіста Громадського про мету цього мітингу компанія людей з прапором Аграрної партії відповіла: "Ну, це ж Аграрна партія. Тому стоїмо за землю!".

З парку Шевченка колона учасників мітингу планує піти до Майдану Незалежності, де о 13:00 має початися всенародне віче.