Близько 300 людей мітингують у Києві за виборчу реформу
У Києві в парку Шевченка близько 300 людей вийшли на мітинг за проведення виборчої реформи.
Як повідомляє Громадське, більшість присутніх прийшли з прапорами політичних партій: "Народного руху України", "Громадянської позиції", "Аграрної партії" та ВО "Свободи".
З партійною символікою — переважно люди пенсійного віку.
На запитання журналіста Громадського про мету цього мітингу компанія людей з прапором Аграрної партії відповіла: "Ну, це ж Аграрна партія. Тому стоїмо за землю!".
З парку Шевченка колона учасників мітингу планує піти до Майдану Незалежності, де о 13:00 має початися всенародне віче.
Колона учасників акції зі скандуванням «Геть мажоритарку!» і «Відкриті списки» рухається в бік Майдану 📢 #відкриті_списки pic.twitter.com/kCNyArVaNl— ЧЕСНО (@chesno_movement) October 28, 2018