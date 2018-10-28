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Около 300 человек митингуют в Киеве за избирательную реформу

Воскресенье, 28 октября 2018, 12:00

В Киеве в парке Шевченко около 300 человек вышли на митинг за проведение избирательной реформы.

 
Фото Громадського

Как сообщает Громадське, большинство присутствующих пришли с флагами политических партий: "Народного руха Украины", "Гражданской позиции", "Аграрной партии" и ВО "Свобода".

 

С партийной символикой - преимущественно люди пенсионного возраста.

 

На вопрос журналиста Громадського о цели этого митинга компания людей с флагом Аграрной партии ответила: "Ну, это же Аграрная партия. Поэтому стоим за землю".

Из парка Шевченко колонна митингующих планирует пойти до Майдана Независимости, где в 13:00 должно начаться всенародное вече.

Темы: виборыКиевакции
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