Около 300 человек митингуют в Киеве за избирательную реформу

В Киеве в парке Шевченко около 300 человек вышли на митинг за проведение избирательной реформы.

Фото Громадського

Как сообщает Громадське, большинство присутствующих пришли с флагами политических партий: "Народного руха Украины", "Гражданской позиции", "Аграрной партии" и ВО "Свобода".

С партийной символикой - преимущественно люди пенсионного возраста.

На вопрос журналиста Громадського о цели этого митинга компания людей с флагом Аграрной партии ответила: "Ну, это же Аграрная партия. Поэтому стоим за землю".

Из парка Шевченко колонна митингующих планирует пойти до Майдана Независимости, где в 13:00 должно начаться всенародное вече.