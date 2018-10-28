Около 300 человек митингуют в Киеве за избирательную реформу
В Киеве в парке Шевченко около 300 человек вышли на митинг за проведение избирательной реформы.
Как сообщает Громадське, большинство присутствующих пришли с флагами политических партий: "Народного руха Украины", "Гражданской позиции", "Аграрной партии" и ВО "Свобода".
С партийной символикой - преимущественно люди пенсионного возраста.
На вопрос журналиста Громадського о цели этого митинга компания людей с флагом Аграрной партии ответила: "Ну, это же Аграрная партия. Поэтому стоим за землю".
Из парка Шевченко колонна митингующих планирует пойти до Майдана Независимости, где в 13:00 должно начаться всенародное вече.
Колона учасників акції зі скандуванням «Геть мажоритарку!» і «Відкриті списки» рухається в бік Майдану 📢 #відкриті_списки pic.twitter.com/kCNyArVaNl— ЧЕСНО (@chesno_movement) October 28, 2018