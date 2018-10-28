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У Німеччині – місцеві вибори у Гессені: блок Меркель може зазнати поразки

Неділя, 28 жовтня 2018, 12:20

У німецькій федеральній землі Гессен зі столицею Вісбаден та найбільшим містом Франкфурт-на-Майні у неділю, 28 жовтня, відбуваються вибори до ландтагу - земельного парламенту.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Згідно з опитуваннями, більшість голосів можуть отримати як правлячі зараз у землі Християнсько-демократичний союз (ХДС) та Зелені, так і тристоронній союз під керівництвом Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) або Зелених разом з Вільною демократичною партією (ВДП) чи Лівою партією. Одночасно очікується, що у порівнянні з минулими виборами найбільших втрат голосів можуть зазнати ХДС та СДПН, які формують федеральний уряд у Берліні.

Рекордний результат на цих виборах можуть отримати Зелені. Якщо вони обійдуть СДПН, то їхній кандидат Тарек Аль-Вазір, який зараз є міністром економіки, енергетики і транспорту Гессена, зможе посунути чинного прем'єра Фолькера Буфф'є та очолити земельний уряд.

Також очікується, що правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) потрапить до земельного парламенту і таким чином буде представлена у парламентах усіх 16 земель Німеччини. Очікується, що формування уряду в Гессені може бути дуже складним.

Виборам у Гессені оглядачі та політики приписують велике значення і на федеральному рівні. У випадку, якщо ХДС, яка лідирує у землі протягом останніх 19 років, втратить свої позиції, це послабить позиції усієї партії та її лідерки Ангели Меркель. А втрати її коаліційного партнера СДПН можуть іще більше поглибити тріщини в і без того хиткій коаліції в Берліні.

Європейська правда

Теми: Німеччина
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