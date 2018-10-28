В Германии – местные выборы в Гессене: блок Меркель может потерпеть поражение

В немецкой федеральной земле Гессен со столицей Висбаден и крупнейшим городом Франкфурт-на-Майне в воскресенье, 28 октября, проходят выборы в ландтаг - земельный парламент.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно опросам, большинство голосов могут получить как правящие сейчас в земле Христианско-демократический союз (ХДС) и Зеленые, так и трехсторонний союз под руководством Социал-демократической партии Германии (СДПГ) или Зеленых вместе со Свободной демократической партией (СВДП) или Левой партией. Одновременно ожидается, что по сравнению с прошлыми выборами наибольшие потери голосов могут понести ХДС и СДПГ, которые формируют федеральное правительство в Берлине.

Рекордный результат на этих выборах могут получить Зеленые. Если они обойдут СДПГ, то их кандидат Тарек Аль-Вазир, который сейчас является министром экономики, энергетики и транспорта Гессена, сможет подвинуть действующего премьера Фолькера Буффье и возглавить земельное правительство.

Также ожидается, что правопопулістська партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) попадет в земельный парламент и таким образом будет представлена в парламентах всех 16 земель Германии. Ожидается, что формирование правительства в Гессене может быть очень сложным.

Выборам в Гессене обозреватели и политики приписывают большое значение и на федеральном уровне. В случае, если ХДС, которая лидирует в земле в течение последних 19 лет, потеряет свои позиции, это ослабит позиции всей партии и ее лидера Ангелы Меркель. А потери ее коалиционного партнера СДПГ могут еще больше углубить трещины в и без того шаткой коалиции в Берлине.

Европейская правда