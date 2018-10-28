Безпілотник СММ ОБСЄ зник, коли знімав вночі вантажівки біля кордону з РФ

В ніч на 27 жовтня під час спостереження за колоною вантажівок поблизу кордону з РФ, де відсутні пункти пропуску, зник безпілотник СММ ОБСЄ.

Як повідомляється на сайті місії, 27 жовтня о 01:18, при здійсненні польоту над районом поблизу н. п. Калинове (непідконтрольний урядові, 72 км на схід від Донецька) безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіуса дії виявив зенітний ракетний комплекс (9К33 "Оса") та автоцистерну для пального східніше н. п. Нижньокринське (непідконтрольний урядові, 66 км на схід від Донецька).

Цей БПЛА одразу скерували на північ у напрямку н. п. Саурівка (непідконтрольний урядові, 72 км на схід від Донецька).

"О 01:36 безпілотник виявив колону у складі 7 вантажівок на ґрунтовій дорозі поблизу кордону з Російською Федерацією, де відсутні пункти пропуску через кордон. Колона рухалася на південний захід у напрямку н. п. Манич (непідконтрольний урядові, 76 км на схід від Донецька). Після цього БПЛА скерували на південь у напрямку Нижньокринського для продовження спостереження за колоною", - розповіли в місії ОБСЄ.

О 01:53 СММ повністю втратила зв'язок із БПЛА, коли той пролітав на висоті приблизно 7 000 футів над районом на південний схід від Нижньокринського.

"Упродовж орієнтовно 35 хвилин до втрати зв’язку з безпілотником у районах поблизу Саурівки та Нижньокринського з певною періодичністю відзначалися перешкоди, за оцінкою, унаслідок глушіння. БПЛА не повернувся до наземного пункту управління, розташованого біля н. п. Степанівка (підконтрольний урядові, 54 км на північ від Донецька), та вважається втраченим", - додали в СММ ОБСЄ.

Там також повідомили, що, починаючи з 7 серпня 2018 року, місія сім разів фіксувала колони, у тому числі вантажівки, на вищезгаданій ґрунтовій дорозі в районі неподалік від кордону.