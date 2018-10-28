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Беспилотник СММ ОБСЕ исчез, когда снимал ночью грузовики возле границы с РФ

Воскресенье, 28 октября 2018, 13:27
Беспилотник СММ ОБСЕ исчез, когда снимал ночью грузовики возле границы с РФ

В ночь на 27 октября во время наблюдения за колонной грузовиков вблизи границы с РФ, где отсутствуют пункты пропуска, исчез беспилотник СММ ОБСЕ.

Как сообщается на сайте миссии, 27 октября в 01:18, при осуществлении полета над районом вблизи н. п. Калиново (неподконтрольный правительству, 72 км к востоку от Донецка) беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия обнаружил зенитный ракетный комплекс (9К33 "Оса") и автоцистерну для топлива восточнее н. п. Нижнекрынское (неподконтрольный правительству, 66 км к востоку от Донецка).

Этот БПЛА сразу направили на север в направлении н. п. Сауровка (неподконтрольный правительству, 72 км к востоку от Донецка).

"В 1:36 беспилотник обнаружил колонну в составе 7 грузовиков на грунтовой дороге вблизи границы с Российской Федерацией, где отсутствуют пункты пропуска через границу. Колонна двигалась на юго-запад в направлении н. П. Маныч (неподконтрольный правительству, 76 км восточнее Донецка). После этого БПЛА направили на юг в направлении Нижнекрынского для продолжения наблюдения за колонной", - рассказали в миссии ОБСЕ.

В 1:53 СММ полностью потеряла связь с БПЛА, когда тот пролетал на высоте примерно 7000 футов над районом к юго-востоку от Нижнекрынского.

"В течение ориентировочно 35 минут до потери связи с беспилотником в районах вблизи Сауровки и Нижнекрынского с определенной периодичностью отмечались препятствия, по оценке, в результате глушения. БПЛА не вернулся в наземный пункт управления, расположенный у н. П. Степановка (подконтролен правительству, 54 км к северу от Донецка), и считается утерянным", - добавили в СММ ОБСЕ.

Там также сообщили, что, начиная с 7 августа 2018 года, миссия семь раз фиксировала колонны, в том числе грузовики, на вышеупомянутой грунтовой дороге в районе неподалеку от границы.

Украинская правда
Темы: ОБСЕДонбассРосcияграница
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