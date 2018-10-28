Президент Польщі не вважає тему німецьких репарацій закритою

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не вважає закритою тему виплат Німеччиною репарацій за шкоду, яку було завдано країні під час Другої світової війни.

Про це він заявив в інтерв’ю Bild am Sonntag, передає Frankfurter Algemeine Zeitung.

Дуда нагадав слова колишнього президента Леха Качинського про те, що "збитки, завдані Польщі, ніколи не були компенсовані".

"Ось і проміжні підсумки роботи парламентської експертної групи підтверджують, що наші втрати не були виконані", — зазначив Дуда.

"У моєму розумінні виплата репарацій - це не закрита тема", — сказав Дуда.

За його словами, ситуація з виплатою репарацій є питанням справедливості і відповідальності. Як відомо, Німеччина відхилила вимогу Польщі щодо нових переговорів про виплату додаткових репарацій за роки Другої світової війни, зазначивши, що ця проблема вже була врегульована в 1953 році.

Однак керівна партія Польщі заявляє, що рішення, прийняті владою комуністичної епохи, не діють, тому що вони були зроблені під тиском з боку Радянського Союзу.

Європейська правда