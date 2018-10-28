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Президент Польши не считает тему немецких репараций закрытой

Воскресенье, 28 октября 2018, 13:41

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не считает закрытой тему выплат Германией репараций за ущерб, который был нанесен стране во время Второй мировой войны.

Об этом он заявил в интервью Bild am Sonntag, передает Frankfurter Algemeine Zeitung.

Дуда напомнил слова бывшего президента Леха Качиньского о том, что "убытки, причиненные Польше, никогда не были компенсированы".

"Вот и промежуточные итоги работы парламентской экспертной группы подтверждают, что наши потери не были восполнены", — отметил Дуда.

"В моем понимании выплата репараций - это не закрытая тема", — сказал Дуда.

По его словам, ситуация с выплатой репараций является вопросом справедливости и ответственности. Как известно, Германия отклонила требование Польши относительно новых переговоров о выплате дополнительных репараций за годы Второй мировой войны, отметив, что эта проблема уже была урегулирована в 1953 году.

Однако правящая партия Польши заявляет, что решения, принятые властью коммунистической эпохи, не действуют, потому что они были сделаны под давлением со стороны Советского Союза.

Европейская правда

Темы: ПольшаГермания
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