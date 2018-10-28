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У Києві через "мінування" евакуювали універмаг "Україна"

Неділя, 28 жовтня 2018, 13:46

У Києві поліція евакуювала універмаг "Україна" через повідомлення про мінування.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу охоронець будівлі.

"Наразі всі входи до будівлі перекриті, людей евакуювали", - пише агентство.

Як пізніше повідомили в поліції Києва, повідомлення про замінування торгового центру у столиці не підтвердилося.

Близько 13-ї години до столичних поліцейських надійшло повідомлення про замінування торгового центру у Шевченківському районі.

"На місці працювали поліцейські, кінологи та вибухотехніки. Під час огляду із приміщення евакуювано близько 600 осіб. У результаті перевірки будь-яких небезпечних предметів не виявлено", - повідомили в поліції.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

 
 
фото - UNN

Українська правда
Теми: Київполіція
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