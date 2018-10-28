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В Киеве из-за "минирования" эвакуировали универмаг "Украина"

Воскресенье, 28 октября 2018, 13:46

В Киеве полиция эвакуировала универмаг "Украина" из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщил корреспонденту Укринформа охранник здания.

"Сейчас все входы в здание перекрыты, людей эвакуировали", - пишет агентство.

Как позже сообщили в полиции Киева, сообщение о заминировании торгового центра в столице не подтвердилось.

Около 13 часов столичным полицейским поступило сообщение о заминировании торгового центра в Шевченковском районе.

"На месте работали полицейские, кинологи и взрывотехники. Во время осмотра из помещения эвакуированы около 600 человек. В результате проверки опасных предметов не обнаружено", - сообщили в полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

 
 
фото - UNN

Украинская правда
Темы: Киевполиция
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