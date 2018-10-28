В Україні почнуть моніторити якість опалення

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Неділя, 28 жовтня 2018, 15:19

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг вперше запроваджує моніторинг показників якості в сфері теплопостачання.

Відповідне рішення було схвалено на засіданні Комісії в п’ятницю.

Це дозволить НКРЕ отримувати інформацію щодо показників якості теплопостачання за трьома напрямками: безперервність теплопостачання, якість теплоносія та комерційна якість надання послуг.

Крім того запровадження моніторингу повинно дозволити регулятору інформувати споживачів та всі зацікавлені сторони щодо показників якості послуг з теплопостачання та у перспективі враховувати показники якості послуг при встановлені тарифів ліцензіатам у сфері теплопостачання.

НКРЕКП здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачання, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробки та захоронення побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.

Економічна правда

Теми: опалення
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