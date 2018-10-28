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В Украине начнут мониторить качество отопления

Воскресенье, 28 октября 2018, 14:19
В Украине начнут мониторить качество отопления

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг впервые вводит мониторинг показателей качества в сфере теплоснабжения.

Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии в пятницу.

Это позволит НКРЭ получать информацию о показателях качества теплоснабжения по трем направлениям: непрерывность теплоснабжения, качество теплоносителя и коммерческое качество предоставления услуг.

Кроме того введение мониторинга должно позволить регулятору информировать потребителей и все заинтересованные стороны о показателях качества услуг по теплоснабжению и в перспективе учитывать показатели качества услуг при установлении тарифов лицензиатам в сфере теплоснабжения.

НКРЭ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотведении, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Экономическая правда

Темы: отопление
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