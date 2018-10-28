Тігіпко і партнери зведуть 115-метрову висотку у центрі Києва

ТОВ "ПІРІТ" і ТОВ "Віолія" побудують 33-поверховий житловий будинок за квартал від Палацу "Україна" на ділянці площею 0,34 га по вул. Антоновича, 136-138 у Києві.

Про це свідчать документи, оприлюднені на сайті Департаменту містобудування КМДА та Мінрегіону, пишуть "Наші гроші".

Висота будинку становитиме орієнтовно 115 метрів, що суперечить Генплану столиці, оскільки в Центральній планувальній зоні Києва, заборонене будівництво вище 27 м від поверхні землі.

У містобудівних умовах та обмеженнях, які фірми отримали на початку січня цього року, чиновники Департаменту містобудування КМДА зазначили, що остаточна висота будівлі має бути встановлена на основі висновків історико-містобудівного обґрунтування (ІМО) Міністерства культури.

Подібну схему використовували при забудові Сінного ринку (детально описана тут): в ІМО зазначається, що відповідно до Генплану будувати вище 27 м справді не можна, однак перевищення висоти буде знівельоване збудованими поруч багатоповерхівками.

Як наслідок порушення щодо висоти будівлі, також виникають порушення щільності забудови, забезпечення мешканців площею озеленених територій, паркомісцями та спортивними майданчиками.

Будівництво планується впритул до ділянки школи І-ІІІ ступенів № 37, при цьому порушується інсоляція учбових приміщень. А шум від проведення будівельних робіт протягом кількох років порушуватиме вимоги до шумозахисту школи.

Також навколо будинку не буде кругового проїзду пожежної техніки. Проблему відсутності спеціальної пожежної техніки для проведення рятувальних робіт і гасіння пожеж будинків з умовною висотою більше ніж 73,5 м забудовник запропонував вирішити шляхом "встановлення двох додаткових пожежних гідрантів".

У вересні цього року "ПІРІТ" звернувся до Мінрегіонбуду щодо погодження ряду відхилень від будівельних норм при проектуванні і зведенні 33-поверхового будинку по вул. Антоновича, 136-138 у Києві.

Заяву фірми було включено у порядок денний засідання відповідної секції Мінрегіону, призначеного на 19 жовтня. Однак, у той день засідання не відбулося. Дата наступного – поки невідома.

Варто зазначити, що "ПІРІТ" подав у міністерство ряд технічних умов, які були видані для будівництва офісного центру. Саме для таких цілей Київрада передавала фірмі в оренду ділянку 0,34 га. Разом з тим забудовник збирається будувати тут житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями.

Засновником ТОВ "ПІРІТ" є кіпрська компанія "Девісал Лімітед", кінцевим бенефіціарним власником якої є Сергій Тігіпко.

Разом із цією фірмою містобудівні умови та обмеження на проект отримувало також нещодавно створене ТОВ "Віолія", засновниками якого є Максим Кузьменко і Ольга Майська.

Економічна правда