Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тигипко и партнеры построят 115-метровую высотку в центре Киева

Воскресенье, 28 октября 2018, 15:47

ООО "ПИРИТ" и ООО "Виолия" построят 33-этажный жилой дом в квартале от Дворца "Украина" на участке площадью 0,34 га по ул. Антоновича, 136-138 в Киеве.

Об этом свидетельствуют документы, обнародованные на сайте Департамента градостроительства КГГА и Минрегиона, пишут "Наши деньги".

Высота здания составит ориентировочно 115 метров, что противоречит Генплану столицы, поскольку в Центральной планировочной зоне Киева запрещено строительство выше 27 м от поверхности земли.

В градостроительных условиях и ограничениях, которые фирмы получили в начале января этого года, чиновники Департамента градостроительства КГГА отметили, что окончательная высота здания должна быть установлена ​​на основе выводов историко-градостроительного обоснования (ИМО) Министерства культуры.

Подобную схему использовали при застройке Сенного рынка (подробно описана здесь): в ИМО отмечается, что согласно Генплану строить выше 27 м действительно нельзя, однако превышение высоты будет нивелировано построенными рядом многоэтажками.

В результате нарушения по высоте здания, также возникают нарушения плотности застройки, обеспечения жителей площадью озелененных территорий, паркоместами и спортивными площадками.

Строительство планируется вплотную к участку школы I-III ступеней № 37, при этом нарушается инсоляция учебных помещений. А шум от проведения строительных работ в течение нескольких лет будет нарушать требования к шумозащите школы.

Также вокруг здания не будет кругового проезда пожарной техники. Проблему отсутствия специальной пожарной техники для проведения спасательных работ и тушения пожаров зданий с условной высотой более 73,5 м застройщик предложил решить путем "установки двух дополнительных пожарных гидрантов".

В сентябре этого года "ПИРИТ" обратился в Минрегионстрой касательно согласования ряда отклонений от строительных норм при проектировании и возведении 33-этажного дома по ул. Антоновича, 136-138 в Киеве.

Заявление фирмы было включено в повестку дня заседания соответствующей секции Минрегиона, назначенного на 19 октября. Однако, в тот день заседание не состоялось. Дата следующего - пока неизвестна.

Стоит отметить, что "ПИРИТ" подал в министерство ряд технических условий, которые были выданы для строительства офисного центра. Именно для таких целей Киевсовет передавал фирме в аренду участок 0,34 га. Вместе с тем застройщик собирается строить здесь жилой дом со встроенными нежилыми помещениями.

Учредителем ООО "ПИРИТ" является кипрская компания "Девисал Лимитед", конечным бенефициарным владельцем которой является Сергей Тигипко.

Вместе с этой фирмой градостроительные условия и ограничения на проект получало также недавно созданное ООО "Виолия", учредителями которого являются Максим Кузьменко и Ольга Майская.

Экономическая правда

Темы: ТигипкоКиевстроительство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Тигипко
Тигипко: Россия – агрессор, а Путин однозначно является военным преступником
НБУ отказал Тигипко в опосредованной покупке Проминвестбанка
Тигипко планирует вывести Проминвестбанк с рынка и перевести рабочие активы в другой свой банк
Последние новости
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
Все новости...
Реклама: