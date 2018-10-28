Послуги угорських юристів для "Нафтогазу" подорожчали на третину - "Наші гроші"

НАК "Нафтогаз України" уклала угоду з компанією "Andrékó Linklaters Ügyvédi Iroda" (Угорщина) про юридичні послуги до кінця 2020 року на суму 392 тис. євро.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на дані системи "Прозорро".

Серед послуг, які замовив "Нафтогаз" - юридичне супроводження роботи наглядової ради компанії та її комітетів.

"Орієнтовний обсяг послуг складає 3500 годин, а середня погодинна ставка – 112 євро з урахуванням гонорару, вартості залучення третіх осіб і технічних витрат", - зазначає видання.

За даними ЗМІ, у березні 2017 року "Нафтогаз" замовляв цій фірмі аналогічні послуги на третину дешевше – по 85 євро за годину.

Торік "Andrékó " виграло згаданий аналогічний підряд "Нафтогазу" на 205 тис євро, впавши в ціні на аукціоні в 3,5 раза, щоб обійти трьох суперників, включно з нинішнім.

Вартість нинішньої угоди втричі нижча від очікуваної вартості закупівлі у 35 млн грн.

Угорське юридичне бюро "Andrékó Linklaters Ügyvédi Iroda" з 2008 року працює під назвою "Kinstellar Budapest" як один з офісів міжнародної юридичної фірми "Kinstellar".