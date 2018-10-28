Услуги венгерских юристов для "Нафтогаза" подорожали на треть - "Наші гроші"

НАК "Нафтогаз Украины" заключила соглашение с компанией "Andrékó Linklaters Ügyvédi Iroda" (Венгрия) о юридических услугах до конца 2020 года на сумму 392 тыс. Евро.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на данные системы "Прозорро".

Среди услуг, которые заказал "Нафтогаз" - юридическое сопровождение работы наблюдательного совета компании и ее комитетов.

"Ориентировочный объем услуг составляет 3500 часов, а средняя почасовая ставка - 112 евро с учетом гонорара, стоимости привлечения третьих лиц и технических затрат", - отмечает издание.

По данным СМИ, в марте 2017 года "Нафтогаз" заказывал этой же фирме аналогичные услуги на треть дешевле - по 85 евро в час.

В прошлом году "Andrékó " выиграла упомянутый аналогичный подряд "Нафтогаза" на 205 тыс евро, снизив цену на аукционе в 3,5 раза, чтобы обойти трех соперников, включая нынешнего.

Стоимость нынешней сделки втрое ниже ожидаемой стоимости закупки в 35 млн грн.

Венгерское юридическое бюро "Andrékó Linklaters Ügyvédi Iroda" с 2008 года работает под названием "Kinstellar Budapest" как один из офисов международной юридической фирмы "Kinstellar".