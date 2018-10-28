Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До початку листопада в Україні - "синоптичний мед"

Неділя, 28 жовтня 2018, 19:05
До початку листопада в Україні - синоптичний мед

З 30 жовтня до 1 листопада включно в Україні переважитиме суха  і тепла погода, 29 жовтня та 2 листопада можливі дощі. 

За прогнозом Укргідрометцентру, 29 жовтня опади очікуються у Чернігівській, Сумській областях та у західних регіонах, на решті території - сонячно.  Вдень на заході, півночі та у центрі  від +15 до +19, вночі +8...+11. У  південних областях, Криму та на Донеччині +19 ...+22, вночі +10...+13. 

30 жовтня на всій території України очікується мінлива хмарність, без опадів, температурний режим суттєво не зміниться.

31 жовтня на заході повітря прогріється до +18...+20, у центрі на півночі температура знизиться до +13...+15, у Сумській та Харківській областях та на Донбасі - до +7...+11, на півдні  та у Криму +15...+18. 

 
 
 

Як повідомила синоптик Наталія Діденко, наразі Україна перебуває у зоні дії десятої ізотерми - зони найтеплішого повітря у Європі.

"У Білорусі та далі на північний схід йтимуть дощі і навіть мокрий сніг. Циклон поблизу півночі Франції робитиме шкоду на південному заході Європи. У Франції, Іспанії 0...+7, у Швеції, Норвегії - до -10. Сніг ймовірний навіть в Іспанії. А в нас - синоптичний мед", - зазначила синоптик. 

 

Українська правда
Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
погода
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
Останні новини
03:30
Після ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів:
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
Усі новини...
Реклама: