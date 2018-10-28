До початку листопада в Україні - "синоптичний мед"

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Неділя, 28 жовтня 2018, 20:05

З 30 жовтня до 1 листопада включно в Україні переважитиме суха  і тепла погода, 29 жовтня та 2 листопада можливі дощі. 

За прогнозом Укргідрометцентру, 29 жовтня опади очікуються у Чернігівській, Сумській областях та у західних регіонах, на решті території - сонячно.  Вдень на заході, півночі та у центрі  від +15 до +19, вночі +8...+11. У  південних областях, Криму та на Донеччині +19 ...+22, вночі +10...+13. 

30 жовтня на всій території України очікується мінлива хмарність, без опадів, температурний режим суттєво не зміниться.

31 жовтня на заході повітря прогріється до +18...+20, у центрі на півночі температура знизиться до +13...+15, у Сумській та Харківській областях та на Донбасі - до +7...+11, на півдні  та у Криму +15...+18. 

 
 
 

Як повідомила синоптик Наталія Діденко, наразі Україна перебуває у зоні дії десятої ізотерми - зони найтеплішого повітря у Європі.

"У Білорусі та далі на північний схід йтимуть дощі і навіть мокрий сніг. Циклон поблизу півночі Франції робитиме шкоду на південному заході Європи. У Франції, Іспанії 0...+7, у Швеції, Норвегії - до -10. Сніг ймовірний навіть в Іспанії. А в нас - синоптичний мед", - зазначила синоптик. 

 

Українська правда
Теми: погода
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