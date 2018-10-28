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До начала ноября в Украине - "синоптический мед"

Воскресенье, 28 октября 2018, 19:05
До начала ноября в Украине - синоптический мед

С 30 октября по 1 ноября включительно в Украине будет преобладать сухая и теплая погода, 29 октября и 2 ноября возможны дожди.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 29 октября осадки ожидаются в Черниговской, Сумской областях и в западных регионах, на остальной территории - солнечно. Днем на западе, севере и в центре от +15 до +19, ночью +8...+11. В южных областях, Крыму и на Донбассе +19...+22, ночью +10... +13.

30 октября на всей территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков, температурный режим существенно не изменится.

31 октября на западе воздух прогреется до +18...+20, в центре на севере температура снизится до +13...+15, в Сумской и Харьковской областях и на Донбассе до +7...+11, на юге и в Крыму +15...+18.

 
 
 

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, в настоящее время Украина находится в зоне действия десятой изотермы - зоны самого теплого воздуха в Европе.

"В Беларуси и дальше на северо-восток будут идти дожди и даже мокрый снег. Циклон вблизи севере Франции нанесет вред на юго-западе Европы. Во Франции, Испании 0...+7, в Швеции, Норвегии - до -10. Снег вероятен даже в Испании. А у нас - синоптический мед", - отметила синоптик.

 

Украинская правда

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Темы: погода
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