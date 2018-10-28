Чехія відсвяткувала 100-річчя державності масштабним військовим парадом

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Неділя, 28 жовтня 2018, 21:04

У Чехії з нагоди 100-ї річниці створення незалежної Чехословаччини відбувся найбільший військовий парад з часів падіння комуністичного режиму.

Як повідомляє DW з посиланням на Reuters, участь в урочистому параді взяли понад 4 тисячі військових.

Європейським проспектом - однією з найбільших вулиць Праги - пройшла військова техніка: танки, артилерійські установки та бронетранспортери, військова авіація - винищувачі та гелікоптери - здійснила демонстраційні польоти.

У параді також взяли участь військові НАТО з Великобританії, Франції, Італії, США та Словаччини. Серед високих гостей на параді був присутній міністр оборони США Джеймс Меттіс.

За даними Радіо Свободау параді було задіяно 200 одиниць техніки. В урочистостях взяли участь підрозділи чеської армії та поліції. 

 
 
 
фото - "радіо свобода"

З нагоди свята у центрі Праги проходили ярмарки та святкові концерти, більшість музеїв та частина державних установ столиці провели дні відкритих дверей. Також у центрі Праги після тривалої реконструкції урочисто відкрили Національний музей на Вацлавській площі. 

28 жовтня 1918 року на Вацлавській  площі була офіційно проголошена незалежність Чехословаччини. Першим президентом країни був Томаш Ґарріґ Масарик. 

Теми: Чехія
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