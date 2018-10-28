Чехия отметила 100-летие государственности масштабным военным парадом

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Воскресенье, 28 октября 2018, 21:04

В Чехии по случаю 100-й годовщины создания независимой Чехословакии состоялся крупнейший военный парад со времен падения коммунистического режима.

Как сообщает DW со ссылкой на Reuters, участие в торжественном параде приняли более 4 тыс. военных.

По Европейскому проспекту - одной из самых больших улиц Праги - прошла военная техника: танки, артиллерийские установки и бронетранспортеры, военная авиация - истребители и вертолеты - осуществила демонстрационные полеты.

В параде также приняли участие военные НАТО из Великобритании, Франции, Италии, США и Словакии. Среди высоких гостей на параде присутствовал министр обороны США Джеймс Маттис.

По данным Радио Свобода, в параде были задействованы 200 единиц техники. В торжествах приняли участие подразделения чешской армии и полиции.

 
 
 
фото - "радио свобода"

По случаю праздника в центре Праги проходили ярмарки и праздничные концерты, большинство музеев и часть госучреждений столицы провели дни открытых дверей. Также в центре Праги после длительной реконструкции торжественно открыли Национальный музей на Вацлавской площади.

28 октября 1918 г. на Вацлавской площади была официально провозглашена независимость Чехословакии. Первым президентом страны был Томаш Гарриг Масарик.

Темы: Чехия
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