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Вибори у Грузії: Партія влади заявила про перемогу свого кандидата, опозиція - про другий тур

Неділя, 28 жовтня 2018, 20:35
Вибори у Грузії: Партія влади заявила про перемогу свого кандидата, опозиція - про другий тур

На останніх прямих виборах президента Грузії виборці віддали 40% голосів кандидату від правлячої партії "Грузинська мрія" Саломе Зурабішвілі, 40% - кандидату від опозиції Григолу Вашадзе, члену колишньої правлячої партії "Єдиний національний рух", який представляє об'єднання 11 опозиційних партій "Сила в єдності".

Такі результати екзит-полу, проведеного американською компанією Edison Research, оприлюднила телекомпанія "Руставі-2", пише "Новости - Грузия".

Ще 10% набрав Давид Бакрадзе - колишній однопартієць Вашадзе, член партії "Європейська Грузія".

Разом з тим у "Грузинській мрії" упевнені, що перемогу на виборах здобула Зурабішвілі. Зокрема, правляча партія оголосила дані дослідження грузинської соціологічної компанії "Психопроект", яка провела екзит-поли на її замовлення.

За даними "Психопроекта", Зурабішвілі перемагає у першому турі виборів з підтримкою у 52,3%, у Григола Вашадзе 28,1%, на третьому місці Давид Бакрадзе з 9,32%.

Як заявив спікер парламенту і виконавчий секретар правлячої партії Іраклій Кобахідзе, "Психопроект" опитав 5104 осіб "у відповідності з методологією". Похибку дослідження вказано на рівні 2,6%.

Ще один екзит-пол провела на замовлення партії "Європейська Грузія" грузинська компанія BCG: за її даними, Григол Вашадзе отримав 37% голосів, Саломе Зурабішвілі - 34%, Давид Бакрадзе - 17%. Решта кандидатів - 5% і менше. BCG проводила дослідження на 105 дільницях та опитала 6 тисяч осіб. Похибка результатів становить 3%.

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Участь у президентських перегонах взяли 25 кандидатів, однак основна боротьба розгорнулася між Зурабішвілі, Вашадзе і Бакрадзе.

За інформацією Центрвиборчкому Грузії, явка виборців склала 38.6%. На території країни було відкрито 3705 виборчих дільниць, за ходом голосування стежили понад 23 тис. спостерігачів від місцевих і міжнародних організацій. Також виборчі дільниці також працювали у 41 країні, пише "Вестник Кавказа".

За повідомленням ЦВК, вибори у будь-якому випадку будуть визнані такими, що відбулися, оскільки поріг явки не встановлено. Переможцем буде оголошено кандидата, який набрав мінімум 50% + 1 голос.

"Українська правда" у Threads

Теми: Грузіявибори
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